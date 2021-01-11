Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана возглавят рабочую группу по Карабаху

Вице-премьеры правительств Российской Федерации, Армении и Азербайджана возглавят рабочую группу, которая займется решением вопросов по разблокированию экономических, торговых и транспортных связей в регионе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Кремле. Российский лидер отметил, что ранее достигнутые договоренности соблюдаются. В том числе размещенные в Карабахе российские миротворцы обеспечивают выполнение положений совместного заявления.

Сейчас созданы предпосылки для всеобъемлющего урегулирования конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.