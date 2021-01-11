В стране и мире Байден выдвинул экс-посла США в РФ на пост главы ЦРУ Анна Назайкина Избранный президент заявил, что Бернс является образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на международной арене. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zhang Jun, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ, говорится в заявлении политика. «Билл Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны. Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу профессионалы в области разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения…Американский народ будет крепко спать с таким директором ЦРУ»,- говорится в заявлении Байдена. Уильям Бернс — бывший заместитель госсекретаря США. В общей сложности он проработал американским дипломатом 33 года. В качестве посла в России Бернс служил в 2005-2008 годах. В данный момент он занимает пост президента Фонда Карнеги за международный мир. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика