Ученые нашли новый способ уничтожить COVID-19

Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, включая его мутации, при этом не причинив вреда человеку. К такому выводу пришли ученые из России и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ), изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится специалистами УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан. Во время совместных исследований были обнаружены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на инфекцию.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток», - объяснил профессора УрФУ Анатолий Зацепин.

Специалист подчеркнул, что из этого можно сделать вывод, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток.

В настоящий момент коллектив ученых разрабатывает методику лечения. Специалисты утверждают, что радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в том числе на его мутации. В этой связи они предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но также для обеззараживания предметов, продуктов и помещений.