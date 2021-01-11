В Москве начинается вакцинация от COVID-19 новых категорий граждан

В Москве начинается вакцинация новых категорий граждан от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В списке ученые, сотрудники связи и IT, работники частных социальных служб, сфер туризма, гостеприимства и недвижимости. Вакцинация новых категорий москвичей начнется в среду, 13 января 2021 года, добавил градоначальник.

В четверг, 14 января откроют свои двери 30 дополнительных прививочных пунктов. Таким образом из общее количество в Москве возрастет с 70 до 100. Собянин напомнил, что вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции в Москве проводится ежедневно и бесплатно. Записаться на процедуру можно в системе ЕМИАС или на портале mos.ru.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря. Прививку можно сделать препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи при участии Минобороны России.