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Путин предложил Пашиняну и Алиеву обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе

Ян Брацкий
14:56 11.01.2021
Ранее Владимир Путин отметил, что договоренности по Нагорному Карабаху создали предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия», - сказал Путин.

По мнению Путина, особого внимания заслуживают вопросы разблокирования экономических, транспортных и торговых связей, открытие границ. По словам российского президента, этими вопросами могут заняться члены трехсторонней рабочей группы под председательством глав России, Азербайджана и Армении.

Ранее Владимир Путин отметил, что договоренности по Нагорному Карабаху создали предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе. Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено 10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении. Для контроля за соблюдением договоренностей в непризнанной республике находится миротворческий контингент Российской Федерации.

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