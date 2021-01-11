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Студентам Подмосковья разблокируют транспортные карты 12 января

Анна Назайкина
15:02 11.01.2021
Отмечается, что льготный проезд для пожилых жителей региона был возобновлен еще 14 декабря.
Студентам Подмосковья разблокируют транспортные карты 12 января
© Фото: vitaly_kulenko, ВКонтакте

В Московской области студенты вузов и колледжей смогут снова использовать свои транспортные карты с 12 января. Льготный проезд для пожилых жителей Подмосковья был возобновлен еще 14 декабря. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«С 12-го числа мы разблокируем карты студентам вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и людей с хроническими заболеваниями уже сняты 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней», - передает слова Кротовой «360».

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в Московской области за сутки выявили 1 315 новых случаев инфицирования коронавирусом. Вылечиться от новой инфекции за минувшие 24 часа в Подмосковье удалось 1 423 пациентам, скончались 19 человек.

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