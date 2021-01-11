«Уходит поколение учителей»: в МХТ имени Чехова простились с актером Валерием Хлевинским

В Московском художественном театре имени Чехова завершилось прощание с народным артистом РФ Валерием Хлевинским. Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

Проститься с артистом пришли его родные, коллеги, а также поклонники творчества. Среди пришедших на прощание худрук - директор МХТ Сергей Женовач, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, а также народные артисты России Сергей Гармаш и Михаил Пореченков.

«Мы говорим, что уходят мастера, уходит целое поколение. Мы говорим о том, что это люди другой эпохи, у которых можно было учиться. Тяжело и жалко, ведь уходят настоящие учителя», - подчеркнул Пореченков.

Актер также выразил соболезнования родным и близким Валерия Хлевинского, назвав его «прекрасным человеком».

Напомним, артист скончался 7 января, ему было 77 лет. Он известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Вечный зов», «Вся королевская рать».