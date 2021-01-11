Путин оценил добрососедские отношения с Арменией и Азербайджаном

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ дорожит добрососедскими и партнерскими отношениями с Баку и Ереваном. Об этом глава страны упомянул в ходе трехсторонней встречи с коллегами из Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

«Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы», - сказал Путин.

По словам президента РФ, страна с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следила за вспыхнувшим вооруженным конфликтом. В пресс-службе администрации Путина отметили, что переговоры было решено провести по инициативе российского лидера.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о создании предпосылок для всеобъемлющего решения конфликта в Нагорном Карабахе. Глава государства отметил, что посреднические усилия Москвы были направлены на устойчивое прекращение огня в регионе.