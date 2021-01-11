Путин проводит трехсторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Алиев и Пашинян прибыли в Москву утром 11 января. Это первая личная встреча глав двух государств с февраля прошлого года.

Лидеры стран планируют обсудить реализацию трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе от 9 ноября, а также дальнейшие шаги для решения проблем в регионе, ранее сообщили в Кремле. Особое внимание уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших во время военных действий районов, а также возобновлению и развитию торгово-экономических связей.