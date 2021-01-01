В России запретили закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеанса

С 1 января двери в российских кинотеатрах, в том числе предназначенные для эвакуации посетителей при пожаре, запрещается закрывать на ключ во время сеанса. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ», - сказано в правилах противопожарного режима в РФ.

Отмечается, что постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.