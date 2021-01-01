Шесть человек погибли на пожаре в Чувашии

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Чувашии, где в одном из деревенских домов вспыхнул пожар. По информации МЧС Чувашии, трагедия произошла в Урмарском районе в деревне Орнары ранним утром первого января.

«После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения. По факту гибели людей при пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Единственным выжившим стал хозяин дома. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники которой осматривают место ЧП и устанавливают все обстоятельства случившегося. Предстоит провести ряд экспертиз.