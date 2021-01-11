Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды

Скелет неизвестного существа обнаружил в Антарктиде блогер при помощи сервиса Google Earth. Останки находятся в отдаленном регионе континента - в 88 км от побережья.

По мнению автора находки, скелет принадлежит существу, обитавшему на планете тысячи лет назад. Предположительная длина скелета составляет от 3,5 до 6 метров.

Некоторые интернет-пользователи скептически отнеслись к предположениям блогера - они считают, что на кадрах останки тюленя или морского льва. Однако молодой человек возразил, что морские животные не могли проникнуть вглубь континента.