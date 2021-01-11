Власти Москвы рассказали о формате учебы в школах после 17 января

В Департаменте образования и науки Москвы заявили, что решение о формате обучения школьников после новогодних каникул (которые закончатся 17 января) будут принимать в зависимости от эпидобстановки в столице.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении школьных новогодних каникул. При этом до каникул столичные ученики 6-11-х классов находились на дистанционном обучении.

В конце декабря Собянин заявил, что учащиеся вернутся к очному обучению, как только эпидемия коронавируса пойдет на спад. По его словам, такие меры были приняты «не от хорошей жизни» и очное обучение детям ничто не заменит.