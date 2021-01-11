Ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева умерла на 65-м году жизни

Ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева ушла из жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки. Как пояснили в ведомстве, Катаева умерла на 65-м году жизни. О причинах смерти не уточняется.

В связи со смертью Катаевой соболезнования родным и близким выразил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он подчеркнул, что ректор МГТУ «Станкин» проявила себя как многогранный человек, добившись успеха как на попроще технических, так и гуманитарных наук, а также внесла большой вклад в развитие высшего образования.

«Она всегда хранила верность своим убеждениям и занимала твердую позицию по ключевым вопросам», - заявил Фальков, назвав Катаеву человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства.

Елена Катаева возглавила вуз в 2018 году. До этого Катаева служила в госструктурах, работала в аппарате правительства и администрации президента. С 2001 по 2002 год она являлась заместителем министра природных ресурсов.