В МЧС рассказали о ликвидации последствий обрушения здания в Новосибирске

Ликвидацию последствий обрушения обшивки в здании в Кировском районе Новосибирска выполняли более 30 человек и 12 единиц техники. Все неотложные работы на месте были завершены менее чем за два часа, рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по региону Артем Щербаков.

Сообщение о разрушении обшивки на верхних этажах здания для производства и хранения кормов для животных поступило в ведомство около 12.00 11 января. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, муниципальная аварийно-спасательная служба города и оперативная группа управления. Спасатели обследовали здание на наличие людей, высотная техника выполняла разбор завалов и обвалившихся конструкций, пояснил представитель ведомства.

«Всего на происшествие реагировали более 30 человек и 12 единиц техники. На территории объекта в ходе неотложных работ был обнаружен мужчина с различными травмами, которого госпитализировали в отделение травматологии в областную больницу. Менее чем за два часа все неотложные работы экстренных служб были завершены», - добавил Щербаков.

Причины происшествия пока не уточняются. Ранее в соцсетях появились кадры с места происшествия - на них видно, что два верхних этажа здания практически полностью разрушены.