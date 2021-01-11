СМИ: Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после лечения от COVID-19

СМИ сообщают, что советский и российский композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов, вылечились от COVID-19. На данный момент пара находится дома. Отмечается, что супруги сейчас чувствуют себя хорошо.

«Да, их выписали в праздники, все хорошо», - сообщила ТАСС источник в окружении Добронравова и Пахмутовой.

Напомним, в декабре стало известно, что у 91-летней Пахмутовой и 92-летнего Добронравова был диагностирован коронавирус. Супруги были госпитализированы.