СМИ: Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Отмечается, что сейчас знаменитая пара чувствует себя хорошо.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
СМИ сообщают, что советский и российский композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов, вылечились от COVID-19. На данный момент пара находится дома. Отмечается, что супруги сейчас чувствуют себя хорошо.
«Да, их выписали в праздники, все хорошо», - сообщила ТАСС источник в окружении Добронравова и Пахмутовой.
Напомним, в декабре стало известно, что у 91-летней Пахмутовой и 92-летнего Добронравова был диагностирован коронавирус. Супруги были госпитализированы.