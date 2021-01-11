Долинский рассказал о состоянии Грачевского после заражения COVID-19

Советский и российский актер, телеведущий Владимир Долинский заявил, что состояние худрука детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского стабилизировалось. Напомним, о его госпитализации стало известно 27 декабря. Спустя несколько дней Грачевский был переведен в реанимационное отделение из-за ухудшения состояния.

«Сейчас он чувствует себя лучше. Состояние стабилизировалось, его вывели из медикаментозного сна», - рассказал Долинский «Звезде».

По словам актера, он еще не разговаривал с самим Грачевским. Также, по словам Долинского, супруга худрука «Ералаша» Екатерина Белоцерковская сегодня посетит своего мужа в больнице.

«Жена поедет первый раз к нему. Ее долго не пускали к нему. Она сама была больна коронавирусом», - отметил Долинский.

В конце декабря Екатерина обратилась к подписчикам с просьбой не распространять ложные слухи о самочувствии Грачевского. По ее словам, состояние супруга спустя несколько дней после госпитализации оставалось тяжелым, но стабильным.