Эксперт рассказал, будут ли дороже обычных самозатухающие сигареты

В России все продаваемые сигареты должны стать самозатухающими, согласно новым требованиям для производителей табачных изделий. Эксперт табачного рынка Максим Королев в разговоре со «Звездой» рассказал, каким образом скажется данная мера на итоговой стоимости сигарет.

«Безусловно, это внесет свой вклад в подорожание, потому что самозатухающая бумага дороже обычной в несколько раз. Однако сама доля сигаретной бумаги в себестоимости производства сигарет невелика. Поэтому на итоговой цене для потребителей это не сильно скажется», - рассказал эксперт.

Также, по словам Королева, на фоне роста акцизных ставок и падения рубля данная надбавленная к стоимости сигарет часть будет незначительной.

Документ с новыми требованиями к табачным изделиям совместно с Минздравом готовит МЧС РФ. Авторы инициативы считают, что новые требования поспособствуют значительному сокращению количества пожаров из-за брошенных окурков. Новый стандарт собираются ввести в течение двух лет.