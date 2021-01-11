Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов
Виноградов ушел из жизни первого января 2021 года в возрасте 82 лет.
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Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов. Как сообщили на официальной странице шоу «Битва Экстрасенсов», где он выступал в качестве спикера в ранних сезонах телепередечи, Виноградов ушел из жизни первого января 2021 года.
Легендарный эксперт умер в возрасте 82 лет. О причинах произошедшего не уточняется.
Виноградов активно комментировал новости, связанные с криминалом и психиатрией, с конца 2000-х годов. Выступал в качестве спикера по самым разным темам, поясняя, преимущественно, психологические аспекты совершенных убийств и экстрасенсорные методики.