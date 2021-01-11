В НИЦ Гамалеи допустили существование «российского» штамма COVID-19

В России, вероятнее всего, есть свой собственный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его на данный момент не обнаружили. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», - передает слова Гинцбурга РИА Новости.

Он также добавил, что в РФ секвенируют гораздо меньше образцов вирусов, чем в Соединенном Королевстве, поэтому на данный момент новый штамм и не был зарегистрирован.

В декабре стало известно о том, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. В минувшую субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что новый вариант COVID-19 более заразный и требует от населения еще большей осторожности. Новый штамм, по предварительным оценкам, на 70% более заразный, однако на данный момент нет информации о его степени опасности с точки зрения смертности.