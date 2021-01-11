Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса пока не влияют на эффективность вакцины «Спутник V», так как возможность мутации учитывалась при ее создании. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«При создании вакцины, безусловно, учитывалось, что вирус будет мутировать… По всем критериям, новые штаммы пока не влияют на эффективность вакцины», – сказал он.

В беседе с РИА Новости Гинцбург также предположил, что уникальный штамм вируса, как в Великобритании, ЮАР и Бразилии, существует и в России.

В декабре прошлого года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. В минувшую субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, то новый вариант COVID-19 более заразный, а потому требует от населения еще большей осторожности.