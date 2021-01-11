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СМИ: российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения в год

Анна Касаткина
11:12 11.01.2021
К грубым нарушениям, в частности, относятся выезд на встречную полосу и проезд на красный свет.
СМИ: российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения в год
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press

Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минюста РФ.

Ведомство планирует внедрить эту меру, а также некоторые другие, предложенные МВД, в проект нового КоАП.

Предполагается, что водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет, если за год он совершил три грубых нарушения ПДД, такие как превышение скорости на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения, проезд на красный сигнал светофора и другие. При этом все нарушения должны будут быть зафиксированы сотрудниками ГИБДД, запечатленные на камеру в этой системе учитываться не будут.

Помимо этого, планируется ужесточить наказание для пьяных водителей, которые перевозят детей до 16 лет. Нарушение будет караться штрафом в размере 50 тысяч рублей и лишением прав на срок до трех лет.

Уточняются также правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО. Если нарушение зафиксировано на камеру, то автомобилиста оштрафуют на 800 рублей, но не чаще одного раза в сутки.

Ранее сообщалось, что с 10 января в России вводятся штрафы за неоплату проезда по платной автодороге.

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