Пашинян и Алиев прибыли в Москву для переговоров по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыли в Москву на трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с российским лидером Владимиром Путиным.

По данным посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы, кортеж Алиева в данный момент направляется в Кремль. Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян, в свою очередь, сообщила, что Пашинян также прибыл в российскую столицу, встреча по Карабаху, по ее данным, начнется через несколько часов.

Переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана пройдут в Москве по инициативе президента РФ. Стороны рассмотрят ход реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также обсудят дальнейшие шаги по решению проблем региона, напоминает ТАСС.