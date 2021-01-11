Новак заявил, что рост цен на бензин не превысит уровень инфляции в 2021 году

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак выразил уверенность в том, что рост цен на бензин в 2021 году ограничится уровнем инфляции. В качестве доказательства политик привел данные по увлечению стоимости топлива в 2020 году. Речь идет о двух процентах роста цен на бензин Аи-92, сообщил Новак, подчеркнув, что прошлогоднее повышение стоимости топлива было зафиксировано на уровне, существенно ниже темпов инфляции.

«При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте», - приводит ТАСС слова Новака.

Заместитель председателя правительства РФ напомнил про применение демпфирующего механизма, используемого в целях сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены на топливо. Новак также заверил, что ситуация с ценами на бензин как на оптовом, так и на розничных рынках находится на особом контроле правительства и Минэнерго.

Ранее вице-премьер в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным пообещал, что правительство России не допустит роста стоимости бензина, дизеля и керосина выше уровня инфляции.