«Чистый пластик»: пользователь Сети усомнилась в реальности выпавшего в Испании снега

В Испании пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, в котором утверждается, что снег, принесенный в страну бурей «Филомена», является ненастоящим. Об этом сообщает газета Semana.

На видео женщина вышла на балкон и взяла в руки горсть снега. Она поднесла к нему огонь зажигалки. На ролике видно, что снег чернеет и не плавится. Также автор публикации написала о том, что от подожженного снега исходит запах горелого пластика.

«Вы видите, что он не тает. Эта дрянь, которую нам послали, это чистый пластик. Нас обманывают во всем», - подписала женщина опубликованный видеоролик.

Пользователи социальной сети активно комментируют данную публикацию.

«Почему она отрицает реальность снега, а не огня? Возможно, снег, который взяла эта сеньора, как раз настоящий, но огонь - это не огонь, и участники мирового заговора хотят обмануть нас всех», - написал с иронией один из пользователей Twitter.

Биолог Альваро Байон также принял участие в обсуждении. Он рассказал, что при сгорании бутана или бензина в зажигалке происходит выделение примесей. И так как женщина поднесла пламя к плотному снегу слишком близко, они превращались не в дым, а в сажу, которая осела на веществе. Таким образом и возник эффект «горелого пластика».

Напомним, что четыре человека погибли в результате сильной бури «Филомена», которая обрушилась в субботу на центральную часть Испании. Мадрид оказался практически парализованным из-за проливных дождей, снегопада и сильного порыва ветра.