Инфекционист прокомментировал сообщение об обнаружении «британского» штамма COVID-19 в РФ

Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Сергей Вознесенский заявил о регулярном появлении новых штаммов коронавируса. При этом, по словам специалиста, каждый раз в СМИ «поднимается шумиха на эту тему».

Специалист прокомментировал «Звезде» заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что накануне в России впервые обнаружили «британский» штамм коронавируса. Он был обнаружен у одного россиянина, который вернулся из Великобритании.

«Новый штамм коронавируса появляется регулярно. В СМИ с определенной периодичностью поднимается шумиха по поводу того, что был обнаружен новый штамм. На самом деле теми же английскими учеными было опубликовано в ноябре исследование о 12 тысячах новых штаммов коронавируса. При этом они были признаны практически идентичными», - отметил Вознесенский.

По его словам, российские СМИ и официальные лица страны подтверждают, что все меры профилактики коронавируса соблюдаются. Инфекционист также уточнил, что не имеет значения, какой был обнаружен штамм коронавируса, остается актуальным социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток и вакцинирование.