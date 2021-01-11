Путин поздравил Жапарова с победой на выборах в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного президента Киргизии Садыра Жапарова с победой на выборах. В своем обращении российский лидер отметил союзнический характер отношений между двумя странами.

«Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее наращивание российско-киргизских связей, так как это отвечает интересам обоих народов и способствует стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Президент также пожелал Жапарову успехов, крепкого здоровья и благополучия.

В ЦИК Киргизии 11 января после подсчета бюллетеней со всех участков заявили о победе Жапарова с 52,11% голосов. Жапаров исполнял обязанности президента республики после того, как Сооронбай Жээнбеков сложил свои полномочия после протестов в октябре 2020 года.