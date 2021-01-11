Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поздравил Жапарова с победой на выборах в Киргизии

Анна Касаткина
10:57 11.01.2021
Президент подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее наращивание российско-киргизских связей.
Путин поздравил Жапарова с победой на выборах в Киргизии
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного президента Киргизии Садыра Жапарова с победой на выборах. В своем обращении российский лидер отметил союзнический характер отношений между двумя странами.

«Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее наращивание российско-киргизских связей, так как это отвечает интересам обоих народов и способствует стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Президент также пожелал Жапарову успехов, крепкого здоровья и благополучия.

В ЦИК Киргизии 11 января после подсчета бюллетеней со всех участков заявили о победе Жапарова с 52,11% голосов. Жапаров исполнял обязанности президента республики после того, как Сооронбай Жээнбеков сложил свои полномочия после протестов в октябре 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:20 В стране и мире
Видео
Уничтожены два этажа: опубликованы первые кадры с места взрыва в здании в Новосибирске
07:17 В стране и мире
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в этом году
07:15 В стране и мире
Видео
В мэрии Якутска рассказали, почему глава города подала в отставку
06:40 В стране и мире
Видео
В США допустили уголовное преследование Трампа из-за беспорядков
05:05 В стране и мире
Видео
ЦИК заявил о победе Жапарова на президентских выборах в Киргизии
Популярное
Популярное
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Ефремов усомнился в продолжении актерской карьеры
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Россиянам рассказали, как правильно копить деньги
Видео
Американских пассажиров высадили с рейса за разговоры в поддержку Дональда Трампа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.