Уничтожены два этажа: опубликованы первые кадры с места взрыва в здании в Новосибирске

В соцсетях опубликованы первые кадры с места мощного взрыва в здании в промышленной зоне в Новосибирске. На записи видно, как в результате происшествия оказались полностью уничтожены два верхних этажа постройки.

Напомним, днем в понедельник, 11 января, в Кировском районе Новосибирска прогремел взрыв. В результате происшествия серьезно пострадало производственное здание в Северном проезде.

В результате происшествия в восьмиэтажной постройке, которая была предназначена для хранения и производства комбикорма, один человек получил травмы. Пострадавший был вывезен в стационар.

На текущий момент спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения.