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Уничтожены два этажа: опубликованы первые кадры с места взрыва в здании в Новосибирске

Виктория Ивашечкина
10:20 11.01.2021
На месте происшествия продолжают работать спасатели.
© Видео: svodka_54, Instagram © Фото: svodka_54, Instagram

В соцсетях опубликованы первые кадры с места мощного взрыва в здании в промышленной зоне в Новосибирске. На записи видно, как в результате происшествия оказались полностью уничтожены два верхних этажа постройки.

Напомним, днем в понедельник, 11 января, в Кировском районе Новосибирска прогремел взрыв. В результате происшествия серьезно пострадало производственное здание в Северном проезде.

В результате происшествия в восьмиэтажной постройке, которая была предназначена для хранения и производства комбикорма, один человек получил травмы. Пострадавший был вывезен в стационар.

На текущий момент спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения.

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