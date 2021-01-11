Найден фермент, влияющий на распространение коронавируса в организме

Фермент, способный влиять на развитие коронавируса, обнаружен в организме человека. Открытие сделали ученые Тюбингенского университета в Германии.

С помощью компьютерной модели распространения COVID-19 в легких исследователи пришли к выводу, что вирус заставляет клетки вырабатывать особые вещества, помогающие ему проникнуть в них.

Важное значение в этом процессе играет фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). После его удаления из организма коронавирус прекращает размножаться, сообщает портал Merkur.

По мнению ученых, новое открытие может помочь в разработке и совершенствовании лекарств против COVID-19.