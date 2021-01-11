Цена биткоина рухнула после исторического максимума

Цена биткоина резко рухнула. По данным сайта, специализирующегося на цифровых валютах, она упала более чем на 11% и составила 35 тысяч долларов.

Чуть позднее, после 23:30 по московскому времени криптовалюта немного отыграла назад, достигнув отметки в 37 тысяч долларов.

Самый высокий показатель за всю историю у биткоина был в пятницу, 8 января. Тогда стоимость цифровой валюты преодолела 41 тысячу долларов.

Эксперты утверждают, что в 2021 году спрос продолжит превышать предложение и биткоин будет дорожать.