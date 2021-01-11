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В МФЦ начнут выдавать биометрические загранпаспорта и принимать оплату по QR-коду

Тамара Астапенкова
00:45 11.01.2021
По словам замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, на данный момент эксперимент по оплате госпошлин по QR-коду идет в Липецкой области.
В МФЦ начнут выдавать биометрические загранпаспорта и принимать оплату по QR-коду
© Фото: Roberto Casimiro Keystone Press Agency Globallookpress

В 2021 году в центрах государственных услуг россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду. Об этом «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

По его словам, на данный момент эксперимент по оплате госпошлин по QR-коду идет в Липецкой области. Но ожидается, что в 2021 году эта система распространится на всю Россию, добавил Херсонцев.

«Суть “пилота” в том, что гражданин, приходя в центр “Мои документы”, получает квитанцию с QR-кодом для оплаты. Далее с помощью мобильного приложения “Госуслуги” он его сканирует и вносит данные банковской карты, чтобы списались средства», - пояснил замминистра.

По его словам очень важно, чтобы человек в центре госуслуг смог заплатить быстро и без бюрократизма. Также Херсонцев добавил, что в 2021 году планируются выдавать биометрические загранпаспорта в МФЦ.

«Это достаточно затратный эксперимент: чтобы его воплотить, в центрах госуслуг должны поставить криптокабины. Кроме того, он технологически сложный, поскольку затрагивает персональные данные», - сказал Алексей Херсонцев.

Важно, чтобы персональные данные россиян никуда не «утекали», не подменялись и не становились объектом мошеннических действий, отметил Херсонцев. Поэтому информационная безопасность должна быть организована на высшем уровне, уточнил замминистра.

Ранее в МФЦ была введена еще одна услуга: постановка автомобиля на учет. Однако при регистрации сотрудники ГИБДД все равно обязаны осмотреть авто, а для этого должна быть специально оборудованная площадка. Поскольку не в каждом МФЦ есть такие площадки, рекомендуется заранее узнавать, в каких центрах предоставляется эта возможность.

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