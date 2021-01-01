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Россияне рассказали, что хотели бы изменить в своей жизни с Нового года

Виктория Ивашечкина
10:30 01.01.2021
Каждый десятый участник опроса хочет в 2021 году поменять круг друзей.
Россияне рассказали, что хотели бы изменить в своей жизни с Нового года
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

С Нового года 29% россиян планируют заняться своим образованием и больше читать. Наладить личную жизнь и уделять больше времени спорту и общению с близкими планируют по 27% участников опроса, передает RT

Еще 22% респондентов намерены посвящать больше времени своим хобби. При этом каждый пятый хочет сменить место жительства. Столько же опрашиваемых дали себе обещание выучить иностранный язык.

Пересмотреть свое отношение к жизни предполагают 19% опрошенных. А 18% опрашиваемых планируют поменять в 2021 году систему питания. Ремонтом собираются заняться 17% россиян.

Также 15% респондентов пообещали себе отказаться от вредных привычек и больше отдыхать (14%). Каждый десятый хочет поменять круг друзей (10%).

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