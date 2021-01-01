В ЛНР зафиксировали взрыв на подконтрольной Киеву территории Донбасса

На подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе прогремел взрыв. Его зафиксировали наблюдатели из представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Ранее республиканская милиция не раз обращала внимание на то, что бойцы ВСУ используют перемирие для переоборудования своих позиций.

«На подконтрольной вооруженным формированиям Украины продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств», - заявил РИА Новости представитель ЛНР в СЦКК.

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры безопасности, которые предполагают полный запрет на ведение огня, размещение тяжелых видом вооружений в населенных пунктах и вблизи образовательных учреждений.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года были оформлены уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако перестрелки между сторонами конфликта продолжатся.