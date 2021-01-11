В случае импичмента Трамп не сможет вновь баллотироваться в президенты

Если Дональда Трампа подвергнут импичменту, то он не сможет снова баллотироваться в президенты США. С таким заявлением выступила спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

«К сожалению, человек, который руководит исполнительной ветвью власти, является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом Соединенных Штатов», - сказала она в интервью телеканалу CBS News.

По словам Пелоси, многие поддерживают импичмент Трампу как раз из-за того, чтобы не дать ему повторно стать главой государства в 2024 году. При этом самой ей нравится запустить процедуру импичмента по недееспособности президента в соответствии с 25-й поправкой к конституции США.

Действующего президента обвиняют в «подстрекательстве к мятежу», которое привело к захвату здания Капитолия. С инициативой импичмента снова выступили демократы во главе с Нэнси Пелоси.