Ограбившего отделение «Сбербанка» в Санкт-Петербурге мужчину задержали в Сочи

Подозреваемого в ограблении одного из отделений «Сбербанка» в Санкт-Петербурге 30-летнего мужчину задержали в Сочи. Фото грабителя, уже в наручниках, опубликовала пресс-служба регионального ГУВД.

Как сообщается, совершивший уголовное преступление является уроженцем Хабаровского края, его уже доставили в Северную столицу. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Нападение на «Сбербанк» произошло 4 января. Грабитель в медицинской маске ворвался в отделение и, угрожая менеджеру похожим на пистолет предметом, прошел с ним в кассу. Из банка он вынес около миллиона рублей, а затем скрылся.