Под Тюменью задержали хозяйку пансионата, в котором при пожаре погибли постояльцы

Сотрудники Следственного комитета России задержали владелицу частного пансионата для престарелых в Тюменской области, где накануне во время пожара погибли семь человек.

Женщина ввела в заблуждение спасателей, работавших на вызове, не назвав им точное число находившихся в доме людей. Самостоятельно выбраться из огня пожилые постояльцы не смогли. Трагедия произошла в поселке Боровский.

По предварительной информации, причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем. Пожар начался с бани, затем перекинулся на другие дворовые постройки и дом, где проживали люди. В сгоревшем дотла здании спасатели обнаружили тела погибших - четверых мужчин и трех женщин. Сейчас криминалисты осматривают место происшествия, изымают документы и допрашивают свидетелей.

Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.