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«Я тебе лицо раздеру»: в автобусе Новосибирска подрались пассажирка и кондуктор

Валентина Пескова
09:28 10.01.2021
Конфликт возник из-за того, что дочь женщины выгнали из салона на мороз, так как у школьницы не было с собою денег на проезд.
© Видео: ЧП Новосибирска, ВКонтакте © Фото: ЧП Новосибирска, ВКонтакте

В новосибирском автобусе № 8 пассажирка устроила скандал кондуктору после того, как ее дочь-старшеклассницу, высадили из автобуса на остановку, так как у школьницы не оказалось с собою денег, чтобы оплатить проезд. Мама девушки в грубых и нецензурных выражениях настаивала на том, что кондуктор поступила бесчеловечно, подвергнув жизнь ее дочери опасности.

«Женщина, зайдя в автобус, сходу начала кричать на кондукторшу, обвиняя ее в том, что та выставила ее дочь на мороз. У ребенка не было с собой денег, а правило бесплатного проезда во время школьных каникул действует только на муниципальных автобусах», - рассказали в новосибирской группе ВКонтакте «АСТ-54».

 
Сибирячки несколько минут громко оскорбляли друг друга, при этом мама школьницы угрожала «разодрать лицо» контролеру. Когда в итоге двери автобуса открылись на остановке, пассажирка решила выйти, но перед этим плюнула в кондуктора. Та ударила ее в ответ рукою. Дерущихся бросились разнимать другие пассажиры.

В комментариях в паблике большинство новосибирцев сошлись на том, что в конфликте виновата сама пассажирка, поскольку женщина решила переложить всю ответственность за ситуацию на посторонних, хотя на самом деле, отправляя школьницу на мороз, сама не выдала ей денег на проезд и не объяснила правила, что пользоваться в каникулы бесплатным проездом можно только на муниципальном транспорте, а не на коммерческом.

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