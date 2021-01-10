Власти США усилят меры безопасности на инаугурации Байдена

В США повышают меры безопасности для членов конгресса, которые посетят церемонию инаугурации Джо Байдена.

Такое решение приняли ввиду учащения случаев столкновения разгневанных американцев с законодателями и штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на внутренний документ.

Отмечается, что правоохранители Капитолия будут находиться в тесном взаимодействии со службами безопасности Вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса, Международного аэропорта Балтимора и Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана в целях усиления безопасности членов конгресса во время их поездок.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января. Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятии.