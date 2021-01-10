В стране и мире В Приморье планируют повысить выплаты и льготы для привлечения врачей Алена Миронова Губернатор края Олег Кожемяко также заявил о планах увеличить социальную помощь пациентам, которым необходимо провести сложные операции. © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости В ходе рабочей поездки в Пожарский район губернатор края Олег Кожемяко побывал в медицинских учреждениях Лучегорска. Политик оценил состояние материально-технической базы и пообщался с врачами. «Необходимо принимать все меры, чтобы специалисты сюда приходили. Примем решение по северным районам об увеличении единовременной выплаты, предоставлению дополнительных льгот», – заявил Кожемяко. Губернатор подчеркнул, что необходимо организовывать специализированные классы в школах, кружки красного креста и полумесяца, готовить специалистов, которые после обучения вернутся и будут лечить людей, живущих на территории района. Важной также остается работа по технологическому развитию больниц Пожарского района. Планируется увеличение социальной помощь пациентам, которым необходимо провести сложные операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика