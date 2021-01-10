В Приморье планируют повысить выплаты и льготы для привлечения врачей
В ходе рабочей поездки в Пожарский район губернатор края Олег Кожемяко побывал в медицинских учреждениях Лучегорска. Политик оценил состояние материально-технической базы и пообщался с врачами.
«Необходимо принимать все меры, чтобы специалисты сюда приходили. Примем решение по северным районам об увеличении единовременной выплаты, предоставлению дополнительных льгот», – заявил Кожемяко.
Губернатор подчеркнул, что необходимо организовывать специализированные классы в школах, кружки красного креста и полумесяца, готовить специалистов, которые после обучения вернутся и будут лечить людей, живущих на территории района. Важной также остается работа по технологическому развитию больниц Пожарского района. Планируется увеличение социальной помощь пациентам, которым необходимо провести сложные операции.