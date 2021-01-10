Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Аргентине

В Аргентине в провинции Жужуй произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр землетрясения располагался в 44 километрах от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.

Подземные толчки были зафиксированы в 3.54 по местному времени, что составляет 6.54 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 185 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.