Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Аргентине
Подземные толчки были зафиксированы в 3.54 по местному времени (6.54 по Москве) в провинции Жужуй.
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В Аргентине в провинции Жужуй произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр землетрясения располагался в 44 километрах от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.
Подземные толчки были зафиксированы в 3.54 по местному времени, что составляет 6.54 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 185 километров.
Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.