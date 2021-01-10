Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто

Неправильная подзарядка автомобиля с севшим аккумулятором может вызвать серьезную поломку в машине, вплоть до пожара или даже взрыва. Для того, чтобы машина опять завелась, водителям приходится экстренно «прикуривать» свой автомобиль от другого транспортного средства, и здесь важно не допустить ошибки.

Зачастую неопытные владельцы автомобилей начинают подсоединять от машины к машине сначала минусовые провода, пишет «Российская газета». В этом случае можно абсолютно случайно задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. При таком контакте провода могут заискрить, а скопившийся под крышкой батареи старого аккумулятора газ из-за пониженного электролита может спровоцировать возгорание и взрыв.

Эксперты напоминают, что правильным и безопасным способом является сначала подключение «плюсового» провода донорской батареи к «плюсовой» клемме аккумулятора неисправной машины. Соответственно, минусовой провод в этом случае прикрепляется на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого автомобиля.