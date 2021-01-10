В ВС Индонезии подтвердили данные о предполагаемом месте крушения самолета
Самолет Boeing 737-500 упал спустя 4 минуты после взлета из аэропорта. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.
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Вероятное место крушения самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air обнаружено в Яванском море. Об этом заявил командующий ВС Индонезии.
«Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета. Мы уверены, что именно тут разбился самолет», - передает Associated Press слова командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.
Авиакатастрофа произошла днем 9 января. Портал Flightradar24 сообщил о потере связи со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом Boeing 737-500. Отмечается, что воздушное судно за короткое время потеряло более 3048 метров высоты. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.