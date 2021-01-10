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Пенс допустил использование 25-й поправки против Трампа

Валентина Пескова
07:27 10.01.2021
По словам Нэнси Пелоси, члены нижней палаты Конгресса надеются, что Трамп немедленно уйдет в отставку, но при этом готовы использовать любой вариант, чтобы отстранить его от власти.
Пенс допустил использование 25-й поправки против Трампа
© Фото: MediaPunch, face to face, Globallookpress

Вице-президент США Майкл Пенс допустил, что против президента США может быть использована 25-я поправка Конституции страны, которая позволяет отстранить главу государства от власти. Как сообщил источник телеканала CNN, Пенс хочет сохранить эту возможность на тот случай, если Дональд Трамп станет «более нестабильным».

По информации СМИ, о возможности применения такого варианта против Трампа стало известно на этой неделе. Ранее демократы в Конгрессе начали подготовку к импичменту президента США. Как заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, члены нижней палаты надеются на то, что Трамп немедленно уйдет в отставку сам, однако при этом готовы использовать любой вариант, чтобы отстранить его от власти.

25-я поправка к Конституции США предусматривает возможность отстранения главы государства от власти в случае его недееспособности. А также позволяет разрешать ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку.

Поправка была введена в Конституцию США после смерти президента Джона Кеннеди. Согласно основному закону страны, исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства в таком случае должен будет вице-президент.

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