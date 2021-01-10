Переболевшим COVID-19 россиянам дали советы по нормализации сна

После заболевания COVID-19 существует большая вероятность нарушения сна. Об этом сообщил заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Новая коронавирусная инфекция отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья, поэтому может вызвать так называемый психологический дистресс.

«Это приводит к увеличению внутреннего напряжения, возрастанию частоты нарушений сна», — передает РБК слова специалиста.

Полуэктов рекомендует обратиться к неврологу, который сможет выписать какие-либо успокаивающие препараты.

«Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи», — уточнил эксперт.

В свою очередь, невролог-сомнолог Елена Царева отметила, что для восстановления сна после перенесенного COVID-19 следует нормализовать питание и включить в рацион дополнительные витаминные комплексы. Так, например, витамины B6, B12 обязательны для нервной системы. Также специалист рекомендует принимать цинк, кальций и йод. Они полезны для восстановления функций щитовидной железы.