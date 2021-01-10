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Apple удалила из App Store популярную у сторонников Трампа соцсеть Parler

Алена Миронова
06:30 10.01.2021
Эта мера является временной и принята до тех пор, пока на платформе не решат проблемы, связанные с угрозами насилия.
Apple удалила из App Store популярную у сторонников Трампа соцсеть Parler
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON, Globallookpress

Американская компания Apple на время удалила из своего магазина мобильных приложений App Store социальную сеть Parler, известную среди поклонников Дональда Трампа.

«Мы всегда поддерживали принцип, при котором в App Store находили бы отражение различные точки зрения, но на нашей платформе нет места угрозам насилия и правонарушениям», - передает CNBC слова представителя Apple.

Отмечается, что такая мера принята до тех пор, пока Parler не решит связанные с этим проблемы. Ранее аналогичные меры приняли в руководстве компании Google, владеющей магазином приложений Google Play.

Сервис Parler был запущен два года назад как альтернатива более распространенным соцсетям. Подчеркивается, что на платформе этого сервиса фактически отсутствует модерация сообщений, поэтому он очень быстро стал популярен среди сторонников Трампа. В настоящий момент пользователей этой соцсети насчитывается более 10 миллионов.

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