В Южно-Сахалинске водитель едва не утонул на автомойке

Житель Южно-Сахалинска чуть было не утонул на автомойке.

По словам водителя, 8 января он оставил свою машину в боксе, а потом, вернувшись за телефоном, провалился с головой в двухметровую яму. Из-за пара в помывочных боксах мужчина смутно разглядел очертания транспортного средства.

«Ты смело делаешь шаг в его направлении и тут же оказываешься под водой. В жуткой снежной каше пополам с химикатами. Погружение гарантировано полное, так что навыки дайвинга вам пригодятся», — передает портал astv.ru слова мужчины.

Пострадавшего обвинили в злоупотреблении алкоголем.

«Меня несколько раз упрекнули в том, что я не заметил ямы. И это при том, что я не близорук, не ношу очки», — пояснил он.

Мужчина уточнил, что выбраться наружу ему помог опыт дайвера. Управляющий мойкой разъяснил, что раньше в боксах оказывались услуги по замене масла, поэтому там и предусмотрены сервисные ямы. После произошедшего приняли решение сделать перегородки.