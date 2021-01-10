Состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов

Состояние основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска выросло на 14,5 миллиарда долларов и, таким образом, превысило 200 миллиардов долларов. Еще в январе, в результате роста курса акций Tesla, Маск был назван самым богатым человеком в мире, так как оставил позади даже Джеффа Безоса, основавшего интернет-сервис Amazon.

Однако теперь, согласно данным рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), его доход увеличился еще более значительно.

На второй строчке - по-прежнему Джефф Безос, ему удалось упрочить свои позиции на 1,09 миллиарда долларов, таким образом сейчас он является обладателем 186 миллиардов.

Замыкает тройку богатейших людей мира основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло на 225 миллионов долларов и сейчас оценивается в 134 миллиарда.