Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов

Валентина Пескова
06:36 10.01.2021
В начале января предприниматель был объявлен самым богатым человеком в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса.
Состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов
© Фото: Britta Pedersen dpa Globallookpress

Состояние основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска выросло на 14,5 миллиарда долларов и, таким образом, превысило 200 миллиардов долларов. Еще в январе, в результате роста курса акций Tesla, Маск был назван самым богатым человеком в мире, так как оставил позади даже Джеффа Безоса, основавшего интернет-сервис Amazon.

Однако теперь, согласно данным рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), его доход увеличился еще более значительно.

На второй строчке - по-прежнему Джефф Безос, ему удалось упрочить свои позиции на 1,09 миллиарда долларов, таким образом сейчас он является обладателем 186 миллиардов.

Замыкает тройку богатейших людей мира основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло на 225 миллионов долларов и сейчас оценивается в 134 миллиарда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.