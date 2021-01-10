В Казахстане началось голосование на парламентских выборах

В Казахстане открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах в нижнюю палату парламента и местные представительные органы власти.

Отмечается, что по состоянию на 5:00 (по Москве) к голосованию приступили все 10 994 избирательных участка в государстве и 17 избирательных участков при представительствах Казахстана в зарубежных странах.

В выборах участвуют пять партий: возглавляемая экс-главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым «Свет отечества», демократическая «Светлый путь», «Народная партия Казахстана», Народно-демократическая патриотическая партия «Село», политическая партия «Честный».

Голосование завершится в 17:00 (по Москве), а в западных регионах на час позже.