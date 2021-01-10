От россиян на Кубе начали требовать справки об отсутствии коронавируса

Для въезда на Кубу с 10 января туристам, в частности, российским, необходимо предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за три дня.

«Каждый путешественник должен представить при въезде сертификат, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19, выданный сертифицированной лабораторией страны происхождения», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале дипломатических представительств Кубы за рубежом.

Уточняется, что справка должна быть в бумажном экземпляре на русском и английском языках.

Также на границе будет проведен новый ПЦР-тест, согласно санитарным протоколам страны. При выявлении инфекции турист будет госпитализирован.

Помимо этого, для въезда в страну необходима медицинская страховка с покрытием лечения от коронавируса, пишет «Российская газета».

Авиасообщение с Кубой Россия возобновила 15 октября.