Журналистка рассказала о своем общении с сыном Лукашенко

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко производит крайне приятное впечатление. Такое мнение высказала российская журналистка Наиля Аскер-Заде после своего общения с Николаем Лукашенко.

Она отметила, что молодой человек показался ей скромным, неизбалованным и думающим. Журналистка добавила, что вполне может представить, из-за чего юные девушки, как она выразилась, «сходят по Николаю с ума».

Ранее белорусский лидер заявил, что не имеет в настоящее время намерения проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Аргументировал свое решение глава государства тем, что является по природе скептиком.